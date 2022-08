Monumental pedregada a la zona de La Bisbal d’Empordà. Molts i molts cotxes amb vidres trencats. @tv3cat @324cat pic.twitter.com/h3CuqzsNTW — Mariona Batalla Taylor (@soclataylor) August 30, 2022

La forta i excepcional pedregada que ha caigut aquesta tarda a punts de l’Empordà ha deixat danys materials, incloent-hi vidres de cotxes destrossats! Com es pot veure a la imatge. pic.twitter.com/raUUwzSxdA — Marc Mata (@marcmata13) August 30, 2022

La pedregada ha destrossat teulades i cobertes al Baix Empordà, com el d'aquesta granja de Cruïlles https://t.co/rj4mwMHDnF pic.twitter.com/Mu2gXcxueF — Robert Manresa Potrony (@Onze6112) August 30, 2022

Diverses comarques gironines han patit una brutal pedregada aquest dimarts a la tarda. Punts com el Pla de l'Estany o l'Alt Empordà han viscut fortes tempestes acompanyades de calamarsa i fortes ratxes de vent. En unes imatges compartides pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) es pot veure com algunes de les pedres caigudes presenten unesEls efectes de la tempesta han estat immediats i els usuaris no han dubtat en compartir-ho a les xarxes socials. Les pedres de més de 10 centímetres de diàmetre hanque estaven aparcats als carrers, trencant els, així com lesd'algunes cases.De cara a aquest dimecres, hi ha activada una alerta de 6 del matí i fins a les 18 hores. En total, hi haEl grau de perill és d'1 en una escala de 6 i el nivell de precipitació que es pot superar són els. Segons ha previst el Meteocat, les pluges poden anar acompanyades dei localment de

