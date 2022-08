Una terrassa il·legal al centre de Barcelona s'enquista malgrat els avisos municipals

9 mesos després, el restaurant per turistes Avinyó 10 segueix ocupant diàriament i impunement tot el carrer Trinitat SENSE LLICÈNCIA DE TERRASSA. 🙅🏻‍♀️



Els incompliments i abusos són generalitzats. Cal endurir el règim sancionador @jrabassa @bcn_ajuntament! #ProuAbusos https://t.co/HxLWv4KL7O pic.twitter.com/xqjuHMFykR — Associació de Veïnes i Veïns del barri Gòtic (@AVVBarriGotic) August 30, 2022

❌ Avui he signat 25 expedients de terrasses. En faig un resum:

‼️ 17 sancions molt greus, bàsicament per posar taules sense llicència. Una era de 21 taules, quan en té 0 concedides, una altra 9, 8...

❗️7 expedients greus

❕ 1 expedient lleu



I seguim amb l'activitat inpectora... — jordi rabassa (@jrabassa) November 30, 2021

Un bar del barri Gòtic de Barcelona fa 9 mesos que mantéde manera habitual al carrer tot i haver estat expedientat per l'Ajuntament per incomplir la normativa. El motiu de l'avís municipal es basava en què aquell local, el restaurant Avinyó 10,instal·lada a la via pública. Ara, l'Associació de Veïnes i Veïns del barri Gòtic ha denunciat que l'inici d'expedient municipal no ha provocat cap canvi."El restaurant per a turistes segueix ocupant diàriament i impunement tot el carrer Trinitat", ha protestat el col·lectiu a les xarxes socials. Fonts veïnals, igualment, han explicat aque aquesta activitat ja era prèvia a la pandèmia i que el tràmit iniciat per l'Ajuntament no ha comportat cap modificació. "Fa uns tres anys que hi és", han assegurat en referència a la terrassa.Els veïns també critiquen que les eines per incidir en aquesta ocupació de l'espai públic siguini denuncien que si el procés finalment acaba en sanció econòmica, l'establiment haurà guanyat molts més diners amb aquestes taules a la terrassa que el preu que se li farà pagar.El local del Gòtic que encara manté les taules a la terrassa, precisament, va ser l'exemple més destacat entre els sancionats durant una jornada d'inspecció al districte de Ciutat Vella el novembre passat. El conseller dels comuns Jordi Rabassa va anunciar que aquella eraque s'havien començat a tramitar a la zona, després de detectar diversos abusos.L'ocupació de l'espai públic, que en altres casos, com la dels manters, ha implicat una acció policial intensa, en aquest cas funciona més aviat a través de tràmits administratius. Davant d'això,en els casos de locals rebels que obvien les sancions actuals.En el passat, el govern municipal va explicar que els riscos als quals s'exposen els restauradors que mantenen terrasses sense permís és la de patir la retirada de les llicències per a tenir taules a l'exterior, lao, també, una multa de 3.000 euros.Els treballadors del local, contactats per aquest mitjà, han preferit no fer declaracions sobre les queixes.

