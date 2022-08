La primera comissaria «de proximitat» dels Mossos s'obrirà a Manresa el 2023

El conseller d'Interior,, i l'alcalde de Manresa,, han presentat aquest dimarts la primeramixta que es crearà a Catalunya, a Manresa, de lavol habilitar a diferents municipis del país abans no acabi la legislatura.La nova comissaria serà gestionada de manera mixta entreSegons Interior, està previst que, un cop s'hagi condicionat per donar unamb les mateixes funcions que una comissaria convencional, i "amb voluntat de fer, peròquan sigui necessari o de, com hem començat a fer", segons ha explicat Elena.Després que el conseller visités Manresa en dues ocasions, l'octubre el gener passats , "avui és aquí per tercera vegada i, el que és més important, amb els", ha reivindicat Aloy. Les primeres dues visites d'Elena a Manresa es van produir a causa d'un, "ode fets delictius", ha puntualitzat el conseller, que ha recordat que "Manresa és una ciutat amb unen comparació amb altres ciutats similars, amb unque la mitjana catalana"."Tot i això -ha continuat- també és important que la ciutadaniai en aquest marc hem d'encabir la creació d'aquesta comissaria de proximitat". El fet que s'hagi triat al passeig de la República per a instal·lar-hi la comissaria "tampoc no és casual", ha explicat l'alcalde, "aquesta és una zona on els veïns s'han queixat molt d'els darrers mesos".La comissaria, comptarà amb una, la meitat de cada cos, "però també donarà cobertura" a aquellsque ho necessitin en la seva activitat al nucli de Manresa". D'aquesta manera es donarà cabuda a lesper a l'que arriben de les darreres dues promocions, 15 de 2020 i 18 de 2021.Abans de la presentació de la nova comissaria, el conseller Elena s'ha reunit a l'Ajuntament amb l'alcalde i amb els quadres policials i polítics de la comarca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor