Els castellers celebren la diada de Sant Fèlix amb la màxima esplendor

3 de 10 amb folre i manilles carregat pels Castellers de Vilafranca a la diada de Sant Fèlix 2022. Foto: Gemma Sánchez/ACN

Elsi lahan plantat aquest dimarts dues de les grans construccions pendents des que l'activitat ha tornat a les places després de la Covid. A la primeracelebrada amb normalitat, els Verds han carregat el. La construcció, fortament aclamada, s’ha ensorrat després de fer l’aleta. Els locals han completat la diada amb. Al seu torn, la Vella ha coronat la, coneguda com a bèstia indomable, que ha estat ovacionada per tota la plaça. Elshan completat lamentre laha carregat eli elcom a construccions més destacades.Els Verds han obert plaça jugant-ho tot al 3 de 10 amb folre i manilles. La colla local ha defensat la gran construcció amb solvència, però ha acabat fent llenya en el moment de ser descarregada. Per la seva part, la Joves ha iniciat la seva actuació amb un sòlid 3 de 9 folrat, que ha descarregat sense complicacions. L'altra colla vallenca, la Vella, ha apostat per alçar el, però s'hajust en el moment que havien decidit desmuntar-lo. Al seu torn, els Minyons han carregat el 3 de 9 amb folre i manilles.A la segona ronda, just complint la primera hora d'actuació, els Verds han completat el 5 de 9 amb folre. Els locals han defensat la construcció estoicament per aconseguir descarregar-la, fita que ha generat forts. La mateixa carta ha jugat la Colla Joves, que ha carregat el castell de forma molt treballada però ha acabat fent llenya a l'hora de descarregar-lo.Al seu torn, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 3 de 9 amb folre. Ha estat el seu primer castell de la jornada, després d'haver desmuntat i fet llenya amb la torre de 9 durant el tram inicial de la diada. Els Minyons, per la seva part, han descarregat un sobri 4 de 9 sense complicacions.Ja en tercera ronda,. La construcció s'ha ensorrat quan sortien els últims membres del tronc. Després que la Joves hagi perdut ronda en desmuntar el 4 de 9 un cop havien sonat gralles, la plaça ha emmudit davant la Torre de 8 neta de la Vella.La construcció dels rosats s'ha alçat amb fermesa, però s'ha trencat poc després que l'enxaneta hagi fet l'aleta. Haver carregat la coneguda com a bèstia indomable ha despertat una sonora ovació de tots els assistents a la diada., una catedral que han completat amb seguretat i ha convertit els malves enEn quarta ronda, els Verds han estat els únics en alçar pilar de mèrit, amb un espadat de 8 amb folre i manilles que ha permès a la colla completar una jornada plena de gammes extra. Al seu torn, la Joves i la Vella han aprofitat aquest últim torn per completar, totes dues, el 4 de 9 folrat. Per últim, a tocar de les quatre hores de diada, la Joves ha carregat el pilar de 8 amb folre i manilles -el primer cop que la colla l'assoleix després de la Covid- mentre la Vella ha completat el pilar de 7.

