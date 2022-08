Els catalans aproven els Mossos d'Esquadra amb un 7 sobre 10

La majoria dels catalans confien i valoren de forma positiva els Mossos d'Esquadra. Així ho indica l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió que ha demanat als enquestats una valoració sobre la proximitat, fiabilitat, competència i eficàcia del cos de la policia catalana en una escala de 0 al 10, i que ha donat per resultat un 7. Si bé és cert que hi ha una certa relació amb l'edat perquè és la gent gran la que millor valora el cos, les diferències no són gaire significatives, com ha assenyalat el director del CEO, Jordi Muñoz, en roda de premsa. Tots els grups d'edat han aprovat els Mossos sent la nota més baixa un 6,1 i la més alta un 7,8.





Acceptació de la pressió fiscal

Si bé les diferències per franges d'edat no són força significatives, sí ho són per afinitat a partits polítics. Durant l'enquesta es va preguntar a les persones amb quin partit tenien més afinitat i quina nota donaven als Mossos.en l'àmbit de la proximitat, mentre que els aproven lleugerament amb un 5,1 en la fiabilitat i amb un 5,5 en l'àmbit de la competència i l'eficàcia. Són els simpatitzants de la CUP els més crítics, mentre que les. Pel que fa a la resta de partits, no hi ha grans diferències.L'enquesta Òmnibus de la Generalitat ha estat construïda a partir de les preguntes que han proposat conselleries i organismes del Govern. En aquesta ocasió,com és habitual, ni tampoc polèmiques com el català a l'escola o el preu de l'energia. Segons Muñoz, cap de les conselleries ha demanat incloure preguntes sobre aquestes qüestions. Pel que fa a la mostra, s'han entrevistat un total de 1.200 persones majors de 18 anys residents a Catalunya entre el 9 i el 30 de maig de 2022.En l'àmbit de l'economia, les preguntes més notòries han estat sobre. Només el 33% de les persones enquestades estan d'acord o molt d'acord amb abaixar impostos. Sónper abaixar-los encara que impliqui reduir serveis o prestacions. Per contra, són principalment els de la CUP seguits per ERC i comuns els més contraris a les rebaixes fiscals. En la mateixa línia s'ha preguntat a les persones enquestades sobre les mesures fiscals i hi ha un consens de país absolut en la necessitat d'intensificar la lluita contra el frau fiscal, amb més d'un 90% de l'afinitat per fer-ho.

