L'Europol diu que desconeixia l'ús de Pegasus a la UE i evita demanar als estats que investiguin

La inactivitat de la UE, un problema

L'ha afirmat aquest dimarts que desconeixia que el programari d'espionatges'estava fent servir a lai ha assegurat que se'n va assabentar gràcies a les revelacions de. Així ho ha explicat el seu subdirector executiu,, en la seva intervenció davant el comitè de l'Eurocambra que investiga els fets. Lecouffe ha confirmat que per ara no han demanat a cap país que investigui l'espionatge amb el programari desenvolupat per NSO.El nou reglament dona a l'agència la iniciativa per demanar investigacions als estats, tot i que els reserva la potestat de decidir si les duen a terme o no. Davant les crítiques dels eurodiputats, que, Lecouffe ha remarcat que no descarten demanar investigacions als estats i que encara. "Quant de temps esperarem? No ho sé, hem d'avaluar la situació i veure què fem", ha afegit.Fins al moment, cap país ha sol·licitat ajuda a l'Europol. En l'audiència, l'expert en seguretat d'Amnistia Internacional,, ha demanat transparència als estats. "", ha afirmat, alhora que ha reclamat més informació sobre a qui van a parar els sistemes d'espionatge i amb quin ús. Segons Guarnieri, es tracta d'una indústria "fora de control".Finalment, la directora jurídica del Centre Europeu pels Drets Constitucionals i Humans,, ha demanat una moratòria a la venda i exportació de programaris com Pegasus fins que s'elabori un "" per a la importació d'aquests sistemes. Segons Saage-Maaß, cal fer una avaluació dels riscos per als drets humans abans d'autoritzar la compra de programaris com Pegasus.La sessió d'aquest dimarts del comitè que investiga l'ús de Pegasus també ha comptat amb el testimoni de, filla de l'activista ruandèsi una de les víctimes de l'espionatge de Pegasus. Durant la seva intervenció, Kanimba ha denunciat que la seva vida "ha canviat per complet" des que va saber que havia estat espiada i ha assegurat que ja no es pot sentir segura. Alhora, ha apuntat que el 70% de la despesa de Rwanda –país que l'ha estat espiant- prové d', pel qual la Unió Europea ésde l'ús cada vegada més estès del programari.En aquest sentit, la jurista i investigadora de la Universitat d'Amberes,, ha lamentat la inactivitat per part dels diferents estats membres. "Des de la UE defensem l'estat de dret i els drets humans, però després no podem fer res contra l'ús d'aquests programes que ataquen ciutadans i periodistes europeus", ha remarcat. També ha defensat que calenper posar fi al problema i ha recordat que la UE, de la mateixa manera que pot regular les exportacions, també pot regular l'ús de softwares d'espionatge. "", ha subratllat.

