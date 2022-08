Sis de cada deu joves menors de 25 anys se senten insatisfetes amb el seu cos

Fins a un 60% de les joves catalanes menors de 25 anys s'han sentit insatisfetes amb el seu cos quan s'han mirat al mirall alguna vegada, sovint o sempre. Així es desprèn dels resultats de l'enquesta Òmnibus 2021, que ha presentat aquest dimarts al Centre d'Estudis d'Opinió el seu director, Jordi Muñoz. La franja de les joves menors de 25 anys és la que més grau d'insatisfacció mostra, tot i que el grau d'insatisfacció és força elevat en totes les franges d'edat de les dones i diferent del dels homes catalans, que en general presenten un percentatge significativament menor d'insatisfacció amb el cos que no supera en cap franja el 40%. La mitjana d'insatisfacció acumulada d'ambdós gèneres arriba al 40%, 20 punts per sota del grau d'insatisfacció de les dones menors de 25 anys.



L'enquesta s'ha elaborat a partir de les preguntes que han proposat les conselleries i organismes de la Generalitat, que en aquesta ocasió no han proposat cap qüestió sobre la situació política ni la independència de Catalunya, i s'ha dut a terme a partir de 1.200 entrevistes personals domiciliàries a la població de més de 18 anys resident a Catalunya entre el 9 i el 30 de maig. Segons Muñoz, a l'enquesta no s'han incorporat preguntes sobre el procés ni altres qüestions d'actualitat com el català a l'escola o el preu de l'energia perquè cap departament de la Generalitat ho ha suggerit.

En la mateixa enquesta apareixen principalment qüestions sobre percepcions o hàbits de la població, relacionades amb mobilitat, cultura, o economia. Una de les dades que destaca és la, un debat latent en l'àmbit polític sobretot quan arriben els mesos de l'estiu. Un total deli molt positiu, enfront d'un petit 7% que creu que té un impacte negatiu o molt negatiu.Pel que fa a la mobilitat,. Un 55% dels enquestats situa aquest mitjà de transport com el més habitual, mentre que el 36% reconeix que fa la majoria dels desplaçaments a peu. El bus és la tercera forma de transport més habitual, el quart lloc l'ocupa el metro i el cinquè Rodalies. Pel que fa a la satisfacció, són els vianants i els usuaris de metro els més satisfets, mentre que el grau de satisfacció més baix el situen els usuaris de Rodalies amb un 7,7 sobre 10.

