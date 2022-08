Mor el director i actor Joan Ollé als 66 anys

El director i actorha mort al seu domicili de Barcelona aquest dimarts als 66 anys a causa d'un infart. Ollé va destacar com a professor de l', per ser membre de la direcció artística del Teatre Lliure i per la seva col·laboració en diversos programes de Catalunya Ràdio i de TV3. L'Institut del Teatre va decidir apartar-lo de la docència arran de lesi abús de poder per part de diversos alumnes.Una vintena de testimonis van denunciar al diari ARA aquest casos. El rotatiu va publicar un amplid'alumnes que apuntaven que en els últims 30 anys hi ha hagut una sèrie de professors que "han abusat del seu poder davant dels estudiants amb comentaris humiliants i de caràcter sexual, fins i tot assetjant-los iamb tocaments".L'Institut del Teatre va mostrar la seva "dels casos de presumpte assetjament sexual i d'abús de poder a alumnes d'alguns docents del centre", motiu pel qual es va compormetre a investigar-ho, i va traslladar el seu suport i solidaritat a l'alumnat que hagués pogut sofrir aquesta mena de situacions.El dramaturg va assegurar que era víctima d'un "" i va negar que mai hagés mantingut una relació sentimental o sexual amb cap alumna, "ni donat cap paper a canvi de cap favor". "", va dir Ollé, que va admetre haver "comès l'" de beure a les seves classes, motiu pel qual sí que "acceptaria una sanció administrativa".[Hi haurà amplicació]

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor