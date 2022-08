L'OMS alerta: la meitat dels centres de salut del món no tenen els serveis bàsics d'higiene

La meitat dels centres de salut del món no disposen dei dedotats d'aigua i sabó en les instal·lacions on s'atenen els pacients. Així ho explica un informe publicat per l', que alerta que la manca de recursos exposa prop de 3.850 milions de persones a contraure infeccions dins els hospitals. Un panorama "" i que cal "revertir", segons l'organització.L'existència d'instal·lacions i pràctiques d'higiene en els establiments de salut és quelcom "" per l'OMS, que ha recordat que és "imprescindible" per a la. "No podem avançar si no s'incrementen les inversions en mesures bàsiques, com l'aigua no contaminada", defensa la directora del departament de medi ambient de l'OMS,L'estudi publicat aquest dimarts per l'OMS inclou dades sobre els serveis d'higiene deque inclouen el, el qual posa de manifest que es tracta un problema global i que transcendeix les fronteres nacionals.

