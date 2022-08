La llum marca el segon preu més alt de la història, tot i l'excepció ibèrica

Elper als clients de la tarifa regulada s'enfilarà aquest dimecres fins alsh, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Energia (OMIE). Es tracta de gairebé 20 euros més que el preu d'aquest dimarts (459,4 euros/MWh) i, per tant, marca un nou rècord des que va entrar en vigor l'excepció ibèrica, a mitjans de juny.El preu final és el resultat de sumar la compensació final que es pagarà per l'aplicació deli el preu mitjà de la subhasta al mercat majorista (187,30 euros/MWh). Amb tot, el cost de l'electricitat continua desbocat i encadena tres dies superant el llindar dels 400 euros/MWh.En concret, el preu de la llum d'aquest dimecresunrespecte d'aquest dimarts. De fet, 476,39 euros/MWh de mitjana és elper als clients de tarifa regulada, només per darrere dels 544,98 euros/MWh de principis de març, aleshores marcat per l'esclat de la guerra a Ucraïna. Sense l'excepció ibèrica, el cost de l'electricitat per aquest dimecres pujaria fins als 533,46 euros/MWh, segons el Ministeri de Transició Ecològica.Enguany, l'escalada del preu de la llum arriba després que Gazprom, gasista estatal russa, informés que tancarà el flux de gas a través del gasoducte Nord Stream 1 durant tres dies a partir d'aquest dimecres per tasques de manteniment.

