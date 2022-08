L'enginyosa esbroncada per una declaració d'amor al Castell de Sort

L'és tan bonic per si mateix que resulta completament innecessari explicitar-lo a base de grafits perquè aquest quedi palès de manera carrinclona en el mobiliari urbà de tothom. I menys encara quan el llenç triat forma part del nostre patrimoni històric més preuat.Aquest és el cas deli laque van decidir fa uns dies gargotejar un indret del-o Castell dels Comtes de Pallars-, declarat(BCIN) l'any 1988, per celebrar el seu festeig.Per aquest fet, des de l'Ajuntament els handes de les xarxes socials per condemnar públicament aquest. "Si us plau, el patrimoni és cosa de tots, tinguem-ne cura i respecte per tal que en puguem gaudir ara i les generacions futures", han reivindicat des de l'administració local.En la mateixa línia, el consistori recorda que aquesta mena d'accions poden arribar a ser sancionades amb. L'Ajuntament està buscant els responsables i ha cridat a l'ajuda ciutadana per tal de localitzar-los.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor