Una salsa poc brava i un pil-pil desconegut: el «Joc de Cartes» visita la Costa Daurada

Aquesta setmana a #JocCartesEstiuTV3, Marc Ribas recorrerà la Costa Daurada a la recerca del millor restaurant dins un càmping. Us esperem a tots dimecres, no hi falteu! pic.twitter.com/9G6cIge6wF — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) August 29, 2022

Aquest dimecresarriba a laper "trencar vells estereotips i demostrar que els restaurants de càmping no estan renyits amb la gastronomia de qualitat". D'aquesta manera, el concurs que s'emetrà avui compta amb tres establiments de Mont-roig del Camp, Roda de Berà i Creixell, que hauran de competir per veure quin de tots ells és el millor.El primer restaurant que visitarà serà el, del, un local a peu de platja que barreja la cuina mediterrània més tradicional deamb el toc modern del seu gerent,. Després, entraran al, a, per conèixer el, un restaurant que ha aconseguit traslladar l'essència dela la costa tarragonina i que encapçalaamb la seva parella,I l'última parada serà al, del, a Creixell, onvol continuar amb el llegat dels seus pares, però reconvertint l'oferta gastronòmica amb l'ajuda del seu cap de cuina,. Aquest dimecres, doncs, es descobrirà qui s'erigirà comi s'emportarà el premi deEn l'anunci del programa, ja es deixen entreveure els primers moments cridaners que s'emetran. En primer lloc, Ribas demanaperò es troben una salsa brava a la que li falta picant. Amb un cistell de fregir que "podria estar més net" pel mig, l'anunci acaba amb un curiós"Crec que no saben què és", assegura Ribas a la resta de participants.

