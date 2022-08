El Govern assegura que s’està complint el pacte i Aragonès demana responsabilitat a Junts

El debat sobre la possible sortida de Junts del Govern ha marcat la primera reunió del consell executiu després de les vacances d'estiu. La reunió, que s'ha avançat a les 9 hores del matí per facilitar el viatge del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a París, ha tractat de forma extensa aquesta qüestió després que la formació de Laura Borràs i Jordi Turull hagi fixat per finals de setembre l'avaluació sobre aquesta possible sortida. Ha estat Aragonès mateix qui ha volgut prendre la paraula en la reunió per donar resposta a aquests nous posicionaments, i ho ha fet per mostrar la seva predisposició a escoltar les motivacions concretes de Junts, a qui ha demanat "màxima responsabilitat".



Després de la reunió, la portaveu, Patrícia Plaja, ha rebutjat en roda de premsa valorar si perilla o no l'estabilitat de l'executiu, i ha sostingut que es continua treballant "de la mateixa manera" i complint els acords del pacte. No obstant, ha admès que "hi ha un canvi per la compareixença d'ahir" de Borràs i Turull, però ha assegurat que el què passa en els àmbits dels partits, en referència a les dinàmiques internes, no afecta en el dia a dia de l'executiu: "El Govern està treballant i està treballant bé", ha insitit la portaveu, que ha assegurat que tant Aragonès com els consellers treballen amb confiança absoluta.

Abans de començar l’estiu, però, diverses veus de dins Junts per Catalunya tancaven la porta a aquesta opció perquè consideraven que no era el moment. Ara, després d’una executiva celebrada a Pals on s’ha presentat l’auditoria sobre el compliment del pacte de legislatura amb ERC, s’ha decidit prendre una decisió després del debat de política general previst per l’última setmana de setembre. Sigui com sigui, Turull va ser clar i va assegurar que la conclusió és que “així” no es pot continuar pel que fa a les polítiques que marquen l’eix nacional.



En canvi, des del Govern es considera que els pactes "s'estan complint" ara que tot just fa un any i escaig que va començar la legislatura. Per això Plaja ha advertit que encara hi ha temps "perquè es puguin culminar tots els acords recollits". Així mateix, la portaveu ha explicat que Aragonès ha manifestat durant la reunió la seva voluntat que les peticions concretes dels dos partits que formen l'executiu s'abordin en òrgans de coordinació i no en les reunions executives del Govern.

Pressupostos

El debat sobre la sortida de Govern existeix dins Junts des de l'inici de la legislatura, i els més partidaris d'aquesta opció són els de la corda de la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs.

I és que segons ha assegurat la portaveu de l'executiu, les prioritats del dia a dia de l'acció de Govern s'han de centrar a combatre elderivat de la cronificació de la guerra d'Ucraïna, i per fer-ho és imprescindible aconseguir aprovar els pressupostos abans que acabi l'any. "El president ha demanat als membres del Govern continuar treballant sense descans i trobar solucions concretes a problemes com el preu de l'energia", ha especificat Plaja, que ha assegurat que Aragonès ha posat l'accent en les persones en situació de vulnerabilitat. Per aquestes i per la resta de la ciutadania, el president de l'executiu ha reivindicat que calde l'executiu, per mantenir en el centre de tota l'acció de Govern l'agenda social i econòmica.De l'eix nacional, Aragonès ha insistit a treballar per la independència fent servir totes les eines possibles, i defensant posicions amb "accions i fets concrets". Precisament aquest curs comença amb unaper al president, amb viatges programats a França, Suïssa i els Estats Units. El primer d'aquests viatges és aquest dimarts a París, on Aragonès té previst defensar l'independentisme com a soci fiable de la Unió Europea en el principal fòrum empresarial francès.

