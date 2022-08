El sorprenent motiu pel qual Nova York ha prohibit vendre nata muntada a menors d'edat

Des d'aquest dimarts,. Així, en endavant, tot aquell que vulgui comprar-ne, haurà d'ensenyar el DNI actualitzat i acreditar que té, almenys, 21 anys, com ja passa amb les begudes alcohòliques i el tabac.Els establiments que no facin cas i venguin nata muntada als menors s'enfronten a una multa que pot arribar a costar, si són reincidents, o 250, si només se'ls enxampa una vegada.La nata muntada ve en un envàs tipus esprai, molt popular als Estats Units. En aquest producte, per conservar la consistència de la nata, es fa servir, també conegut com la droga del. En sí, la substància no és il·legal, però per l'ús que li donen els menors d'edat a l'estat de Nova York, sí que ho és.Els proporciona una sensació d'eufòria, però de curta duració. I si es fa servir de forma freqüent provoca baixades de tensió, desmais, pèrdues de memòria i fins i tot quadres de psicosis.La llei que prohibeix la venda de nata muntada als menors de 21 anys es va aprovar l'any passat. Un dels seus principals impulsors va ser el senador demòcrata per Nova York, que es va adonar que el seu ús irregular estava molt estès.

