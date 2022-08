Comença la rehabilitació de l'Hivernacle de la Ciutadella sense aclarir-ne l'ús futur

Comencen les obres de rehabilitació de l'Hivernacle de la Ciutadella de Barcelona, després que aquest edifici patrimonial hagi estati hagi mostrat la seva degradació continuada els darrers anys. Així ho ha anunciat l'ajuntament barceloní, que ha concretat quei tindran un cost aproximat de dos milions d'euros. Malgrat posar els treballs en marxa, el que encara no s'ha resolt és quin serà l'ús futur d'aquest Bé Cultural d'Interès Nacional., ha reconegut la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz.Tal com es va expressar el passat gener, quan es va anunciar la posada en marxa de les obres a l'estiu, el que el consistori ha volgut aclarir és que, sigui com sigui, es recuperarà l'obertura de l'hivernacle per als visitants. Sanz ha assegurat que l'objectiu municipal és quei que hi puguin haver activitats relacionades amb el moviment habitual que es dona al Parc de la Ciutadella. Els usos definitius, però, hauran de quedar definits durant aquests dotze mesos d'obres previstos.Les tasques de rehabilitació iniciades aquesta setmana suposen, alhora,i resoldre les patologies detectades durant una rehabilitació prèvia, engegada fa més d'una dècada. Així, ara es planteja posar fi tant als problemes superficials com alsl'any 2009. A més, una de les novetats que inclou l'actuació de l'Ajuntament de Barcelona és que, a més, es dotarà l'estructura d'un sistema de ventilació i humidificadors.Tot plegat ha de suposar un pas endavant definitiu per a un edifici patrimonial ubicat en ple Parc de la Ciutadella, una zona verda del districte de Ciutat Vella que rep una mitjana de 7 milions de visites anuals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor