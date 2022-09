"Els gira-sols", "Terrassa de cafè a la nit", "Bladar amb corbs"i "La migdiada". Què tenen en comú aquestes obres? A banda de formar part de la col·lecció de l'artista postimpressionista, els uneix un tret més: el colorEl pintor és conegut per emprar gammes cromàtiques vibrants i cridaneres que vesteixen els quadres i els doten de protagonisme. Tot i que els pigments s'hanamb el pas dels anys, l'observació dels llenços permet detectar laque tenia van Gogh per la tonalitat groguenca.Hi ha unaal darrere: National Geographic l'ha relacionat amb una intoxicació de, una medicina que s'utilitzava per a tractar diverses patologies. En el cas concret de l'artista, la prenia per a mitigar lesque el sacsejaven amb freqüència. Aquestes li provocaveni, fins i tot, epilèptics.El consum de digital provoca que els pacients desenvolupin una condició anomenada, que fa referència a l'És per això que van Gogh observava el món a través d'unesque condicionaven el seu traç. A més, les seves pupil·les equilibraven el color amb l'ús de tonalitats blaves -que el pintor apreciava com a verdes- i blanques. Un exemple que evidencia la condició és La nit estelada.Una altra hipòtesi, menys probable, indica que van Gogh patia unés a dir, una malaltia que provoca una pressió en el sistema ocular i dificulta la visió. Aquesta molèstia explicariaen les quadres i l'alteració de les gammes cromàtiques. Sigui pel motiu que sigui, l'obra de Vicent van Gogh continua deixant sense alè i sent un, fins i tot, pels ulls especialistes.

