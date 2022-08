El govern espanyol aprova la llei que permet a les menors avortar sense permís dels pares

Elha aprovat aquest dimartsque permetrà interrompre l'embaràsals menors de 16 anys. Després del consell de ministres, la ministra portaveu,, la de Justícia,, i la titular d'Igualtat,, n'han explicat les claus. La nova llei també inclou l'accés gratuït a la. Els informes preceptius de la Fiscalia, el Consell General del Poder Judicial i el Consell d'Estat no han estat encara emesos a termini, però l'executiu vol accelerar la tramitació perquè la Llei de Drets Sexuals i Reproductius sigui aprovada definitivament pel Parlament dins d'aquesta legislatura.Irene Montero ha explicat la rellevància de l'avantprojecte i ha afirmat que el text demostra que les dones tenen al seu costat un govern progressista i feminista. Ha subratllat que la reforma fa realitatamb els centres de salut pública com a lloc de referència per dur a terme aquest dret, i alhora garanteix el dret a l'accés a l'. "Estem transformant les polítiques públiques d'aquest país i anem cap a una altra cultura sexual". Montero ha assegurat que les mancances en l'educació sexual a les escoles és el que ha facilitat l'extensió de les malalties de transmissió sexual. "Aquest govern feminista vol assegurar una educació sexual integral perquè els nois coneguin el seu cos i estableixin unes relacions basades en el bon tracte".Montero ha deixat clar que es respecta l'objecció de consciència, però alhora es garantirà que les dones que vulguin acollir-se al dret a l'avortament ho pugui fer en un centre públic proper, i que sempre hi hagien els centres de la sanitat pública per poder dur a terme la interrupció de l'embaràs, i que les comunitats autònomes hauran de garantir igualment l'efectivitat d'aquest dret. .D'aquesta manera, la llei supera la primera fase de la seva tramitació i ha de passar al Parlament. Un dels elements centrals de la nova llei és que permet als menors d'edat, a partir dels 16 anys, interrompre l'embaràs sense l'autorització dels pares i. Aquesta va ser una de les clàusules que el PP va implantar en el seu moment. Montero ha subratllat aquesta modificació, afirmant que el govern espanyol respecta la decisió que adoptin les dones en aquest àmbit. També inclou una baixa incapacitant per interrupció voluntària de l'embaràs i serveis d'assistència i acompanyament especialitzats.La reforma també garanteix l'i que sempre hi hagi personal disponible per fer efectiva la interrupció voluntària de l'embaràs. Un altre punt destacat és que els centres de salut despatxaran la píndola de l'endemà de manera gratuïta.La nova llei regula igualment el que s'ha anomenat la pobresa menstrual. D'aquesta manera, les píndoles anticonceptives d'última generació tornaran a estar cobertes per la Seguretat Social i es promouran mètodes d'anticoncepció masculina. També es recull elen el context de campanyes d'educaciósexual.Hi ha també un apartat dedicat al foment de les bones pràctiques en totes les etapes de l'embaràs, especialment en el part i el postpart, com la incorporació d'una, que no consumirà cap dia del permís de maternitat. El text inclou drets relatius a la salut menstrual de les dones i una baixa específica de fins a cinc dies per a les dones que pateixin regles molt doloroses i incapacitants.D'altra banda, Pilar Llop ha informat de l'aprovació de la, un avantprojecte que inclou en un sol text tots els drets i garanties de l'advocacia. Segons la ministra, referma principis com ser informat de les acusacions i el dret a no declarar contra un mateix, i és una llei pionera a Europa. La norma eleva a rang de llei els principis de la deontologia de l'advocacia. Llop ha assegurat que "aquest és un govern que avança en drets perquè".

