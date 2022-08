Dos detinguts per tenir un cultiu de marihuana amagat al pantà de Susqueda

Tota la infraestructura

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 23 i 25 anys que tenien unaamagada al(Selva). El cultiu estava en una zona de molt de desnivell i per accedir-hi calia fer més d'una hora de camí a peu. Per això els agents van necessitar la intervenció del Grup Especial d'Intervenció (GEI), que van inspeccionar la zona.Durant el dispositiu es van intervenirque els dos homes tenien amagades darrera d'un mur vegetal fet amb els troncs d'arbres que havien tallat. A dins, la marihuana estava plantada en feixes, fet que els permetia tenir més d'una collita a l'any.La investigació dels Mossos d'Esquadra va començar el mes de juny, després de tenir coneixement que hi havia una plantació oculta en una zona boscosa delen el pantà de Susqueda dins del terme municipal de. Arran de les investigacions, els agents van descobrir que els responsables de la plantació havien tallat arbres i vegetació de sotabosc i havien col·locat troncs a tot el perímetre del cultiu. Això ajudava a ocultar la plantació que tenien darrera d'aquest mur vegetal.Els traficants aprofitaven que també era unai plantaven la marihuana en feixes gràcies al desnivell de la zona. Es tracta d'un terreny amb molta pendent de la muntanya que baixa al pantà. Això permetia que els responsables de la plantació poguessin fer més d'una collita a l'any.Finalment el 25 d'agost es va tancar la investigació amb un operatiu de desmantellament del cultiu. En ell hi van participarEls membres del GEI van ser els primers en inspeccionar la zona de la plantació, oni obligava a arribar-hi a peu amb més d'una hora de camí. Durant el dispositiu, els agents van intervenir 962 plantes de marihuana i van detenir els dos homes que s'encarregaven del cultiu.Els arrestats estaven al costat de la plantació en duesi que s'hi arribava per un corriol amagat. A més, a prop també hi havia una zona d'aixopluc amb cuina de gas, menjar, roba i moltes deixalles.També hi havia tot elcom ara eines de treball, fertilitzants o safates de plàstic. Destacava l’existència de diverses piscines de rec d’on obtenien l’aigua per regar les plantes mitjançant bombes extractores que funcionaven amb un generador de corrent.Els detinguts van passar a disposició el passat dia 27 d’agost davant delqui va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

