Avui anunciem que l'#11S les 13 h ens acompanyaran diversos artistes del programa @EuforiaTV3: l'@eduestevemusic, la @llumllumllumllu, el @joanliano_0 i l'Estela 🎤✨



No hi pots faltar! 🥳 pic.twitter.com/ESk90q0at8 — Òmnium Cultural (@omnium) August 30, 2022

11 DE SETEMBRE ENS VEIEM BARCELONA ♥️✨ https://t.co/M5QnvLZ8QS — Edu Esteve (@eduestevemusic) August 30, 2022

Serà en el concert del migdia, just després de l'acte polític de l'entitat al Passeig Lluís Companys. El seu xou serà l'aperitiu del ja clàssic concert nocturn al mateix espai, enguany protagonitzat per Els Pets, Roba Estesa i Lildami.La 20a edició de la Festa d'Òmnium reprendrà el fil després de dos anys d'interrupció per la pandèmia i ho farà ambAmb aquesta iniciativa, Òmnium ha fet una crida a "convertir de nou la Diada en unade Catalunya”.

