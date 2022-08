Mor l'últim membre d'una tribu que vivia aillada a l'Amazònia

. Només se sap que es tractava de l'últim membre d'una tribu indígena ja extinguida i que vivia aillat de la resta d'éssers humans. L'Amazònia és avui menys rica en cultura i diversitat després de la mort de "", també anomenat "l'home del forat". Així ho ha anunciat laRebutjava qualsevol mena de contacte amb la humanitat i vivia sol des de fa més de dos dècades. La seva tribu va ser aniquilada per diversos actors a qui molestava el poblat indígena entre les grans explotacions ramaderes i mineres de, una regió del Brasil amb altes taxes de violència.L'any 2018, se'l va filmar a la selva en un encontre fortuït, vint anys després del seu últim registre. Des d'aleshores, s'ha estat cuidant la zona on vivia per garantir la seva seguretat i protegir-lo delsi els

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor