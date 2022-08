El sindicat de Mossos USPAC presenta una demanda contra les quotes de gènere per accedir al cos

.

El sindicat policialha presentat una demanda contra les primeres bases de promoció en què s’ha aplicat laper accedir al cos de Mossos d’Esquadra. Considera que la mesura genera un "" i que han de prevaldre "els", independentment que es tracti d’homes o de dones. Al comunicat que ha fet públic, la USPAC ha recordat que va votar en contra del Pla d'Igualtat pactat amb el departament d'Interior El sindicat també qüestiona la revisió dels mèrits als concursos pel que fa a felicitacions i medalles, que tenen en compte el biaix de gènere. Al seu torn, entenen que el que és necessari són "" –homes i dones–, així com "un canvi de sistema en l’assignació de les condecoracions", perquè es valorin les actuacions "”.Els departaments d'Interior itenen l'objectiu de feminitzar els cossos operatius de la. És per això que el mes de gener van determinar reservar un 40% de les noves places de Mossos,per a dones. A més, ja s'estan aplicant mesures per avançar en la igualtat efectiva i per fomentar la perspectiva de gènere.

