Vídeo | Kilian Jornet també és humà: la caiguda del català en plena Ultra Trail

Here the moment I tried to surprise Mathieu at UTMB putting my gliding skills on practice: https://t.co/C387sNXL6P — kilian jornet (@kilianj) August 29, 2022

va aconseguir aquest dissabte, 27 d’agost, una altra espectacular victòria a l', en una cursa que ja ha passat a la història. És la quarta vegada que la guanya i, en aquesta ocasió, ho va fer amb rècord inclòs, baixant per primer cop de les 20 hores.La, una de les més dures del món, té 170 km de recorregut i 10.000 metres de desnivell positiu, i travessa fronteres als Alps abans d'arribar a Chamonix. Jornet la va acabar amb un temps de 19 hores, 49 minuts i 34 segons.Kilian Jornet va sumar una nova gesta després d'un apassionant duel amb el seu competidor francès i amicque va liderar la prova durant bona part del dia. Precisament, en un moment determinat de la cursa, quan ja es portaven 170 quilòmetres i 17 hores, els dos corredors anaven junts i es va produir unaJornet, que anava en segona posició, va relliscar i ressolar per damunt de la gespa, davant la sorpresa de Blanchart. Per sort, l’incident no va tenir més importància i el corredor català va podier seguir la cursa sense problemes. Però es va demostrar una cosa: que Jornet també ésLes imatges han quedat enregistrades en un vídeo que s’ha viralitzat a Twitter. Jornet s’ho ha agafat amb bon humor i ho ha retuitejat amb un comentari més que original: “Aquí el moment en què he intentat sorprendre Mathieu a l’UTMB posant en pràctica les meves habilitats en el”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor