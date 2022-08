La inflació cau a l'agost fins al 10,4% gràcies a l'abaratiment dels carburants

Laa l'estat ha caigut quatre dècimes a l'agost i la variació anual s'ha situat en el 10,4%, segons les dades de l'avançades per l'. L'indicador ha pujat una dècima l'agost amb relació al mes anterior, però ha moderat la seva escalada interanual. El juliol, la inflació va arribar al seu pic i es va situar en un 10,8%. Si més no, es manté en nivells mai vistos en els darrers trenta anys, des de 1984, i encadena tres mesos consecutius per sobre dels dos dígits.L'evolució s'explica per l'abaratiment dels, que a l'agost de l'any passat van pujar, i en menor mesura, a la caiguda dels combustibles fòssils. La ministra de Transició Ecològica,, ha deixat caure en una entrevista que l'ampliació dels descomptes estatals sobre els carburants "està sobre la taula". Amb aquesta moderació, la inflació trenca amb una dinàmica deen la seva taxa interanual: el maig, va escalar fins al 8,7%; el juny, fins al 10,2%; i el juliol, fins aquest 10,8%.D'altra banda, elshan pujat l'agost i es registren màxims històrics des de l'entrada en vigor de l'. També s'han encarit els preus dels aliments, de la restauració i dels paquets turístics. Les dades definitives, que hauran de confirmar les publicades aquest dimarts, es publicaran el pròximPel que fa a la, que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, va pujar tres dècimes, fins al 6,4%. Si aquesta dada també es confirma, seria la més alta des del gener des del 1993. Al seu torn, l'del mes d'agost es va situar en el 10,3%, quatre dècimes per sota el mes anterior.La vicepresidenta primera del govern espanyol,, ha reivindicat l', tot i que ha admès que la desacceleració respon a "factors exògens". En una entrevista a TVE, ha cridat a la prudència i ha recordat que hi ha una "incertesa molt elevada" provocada per la guerra a Ucraïna. Tanmateix, s'ha mostrat esperançada perquè l'any vinent es pugui tornar a

