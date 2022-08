​Olot crearà vestidors mixtes

Unanimitat entre partits

Olot fa un pas més en polítiques d'igualtat. El consistori ha aprovat aquest dilluns, durant el ple municipal, una moció presentada per Alliberem-nos perperquè siguin "inclusius".Amb l'aprovació de la moció, s'acorda instal·lar espais individuals en els vestidors de les instal·lacions municipals, és a dir,que permetin canviar-se de roba, dutxar-se o anar al lavabo sense necessitat d'exposar-se davant d'altres persones. De moment, però,. S'ha de concretar si estaran dins els vestidors actuals (separats per homes i dones) o seran en espais de nova creació fora dels vestidors que actualment separen per gènere.L'acord que s'ha pres aquest dilluns incloucom el Pavelló Municipal d'Esports, les Pistes d'Atletisme o altres espais com centres escolars. Però no inclou aquelles instal·lacions de titularitat privada com el Club Natació Olot o gimnasos de la ciutat. A partir d'ara, doncs, les noves instal·lacions que es construeixin a la ciutat, com per exemple la nova piscina coberta, inclouran vestidors inclusius i en els equipaments existents s'hi aniran instal·lant progressivament.Segons un dels portaveus d', Toni Boixadós, la moció "volia ser més ambiciosa", però el text va ser negociat amb l'equip de govern perquè comptés amb el vot favorable. L'entitat assegura que, tot i les modificacions, l'aprovació de la mesura "és un avenç molt gran". Buixadós ha assegurat que "els vestidors, dutxes i lavabos públics són espais on moltes persones viuen discriminacions per masclisme, racisme, capacitisme, homofòbia, transfòbia o interfòbia".Des de l'equip de govern, la regidora d'Igualtat,ha aplaudit que a partir d'ara la ciutat tingui aquests espais i ha recordat que els lavabos de l'Espai Cràter ja compleixen aquestes característiques. Muñoz ha afegit que la mesura també ha de servir per a altres persones que ho necessitin més enllà del gènere: "Hem d'ampliar la mirada també a persones amb problemes de salut o que han patit intervencions quirúrgiques que no vulguin compartir els banys".Des de l'oposició,de la creació dels vestidors inclusius. La regidora d'ERC, Laila el Gamouchi, ha assegurat que "els espais inclusius són vitals per aconseguir canvis"; la regidora del PSC Marina Alegre afirmat que "la separació dels banys públics no fa res més que posar barreres"; i des de la CUP, Jordi Gasulla ha demanat que la moció fos "un punt de partida" i ha demanat més formació interna als treballadors de l'ajuntament en matèria de gènere i un estudi per detectar els espais no inclusius que hi ha a Olot per tal de millorar-los.

