Dos pilots d'Air France es barallen a cops de puny en ple vol

Quin va ser el motiu que va donar ales a la baralla?

El pilot i el copilot del trajecte es van barallar a cops de puny quan l'avió ja havia enlairat. La disputa va ser de tal magnitud que el soroll va traspassar la cabina i va arribar fins a la tripulació que atenia els passatgers.Diversos tripulants es van acostar a veure què passava iper evitar que la cosa anés més enllà.Ha estat la mateixa aerolínia qui ho ha explicat tot. Pel que sembla, res més enlairar l'Airbus A320 a Ginebra,. Aquest va ser el motiu que va encendre els ànims del comandant. Tots dos es van enredar en una discussió que va anar pujant de to i en la qual, segons la companyia, hi va haver "gestos inapropiats".Segons el relat dels fets, durant l'intercanvi de paraules,. Mentrestant, tant tripulants com passatgers sentien l'enrenou de l'interior. Tret d'això, però, i segons la informació aportada per Air Francei l'avió va aterrar sense problemes a l'aeroport Charles de Gaulle de la capital francesa.Aquest desafortunat succés arriba justament quan(BEA) ha fet públiques un conjunt desobre Air France en què li fa sortir els colors perque marca la llei.

