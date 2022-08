Caiguda mundial de Twitter durant més de cinc hores

ha patit problemes aquesta matinada que ha impedit als usuaris utilitzar amb normalitat la xarxa social en la seva versió web durant més de cinc hores. La caiguda del servei s’ha estès també a eines complementàries comAixí ho han denunciat milers d’usuaris i més tard ho ha confirmat la mateixa xarxa social, que ha confessat que Twitter estava caigut al seu servei web. La plataforma ha funcionat sense problemes a la seva“És possible que Twitter no funcioni com s’esperava per a alguns de vosaltres al web. Ho estem investigant per a què puguis tornar a veure els teus tuits”, ha dit el compte de suport informàtic de laa última hora d’aquest dilluns.La versió web donava problemes en intentar entrar a la pàgina principal o intentar fer qualsevol recer. “”, deia el missatge que apareixia als usuaris.Els problemes han començat al voltant de les 11 del vespre d’aquest dilluns. Des de llavors s’han registrat informes de caigudes a països comUns minuts després de les 4 de la matinada, Twitter ha anunciat que s’ha restablert el servei web: “Hem arreglat això i Twitter per la web hauria de tornar ara a la normalitat. Gràcies per seguir amb nosaltres!”.

