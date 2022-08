L'entorn de la CUP evita concretar si serà a les mobilitzacions de l'ANC i Òmnium per la Diada

11 de setembre, 18:30 hores, Plaça Urquinaona. L'esquerra independentista ha escollit aquest escenari per a mobilitzar-se a Barcelona per la Diada de Catalunya. Així ho ha anunciat aquest dimarts la portaveu d'Arran,, en nom de la, formada per l'organització juvenil, la CUP, Alerta Solidària, COS, SEPC i Endavant.Acompanyada del diputat de la CUP i secretari tercer de la mesa del Parlament,Gispert s'ha mostrat reticent a sumar-se a la mobilització convocada per l'. La, no obstant això, sí que hi ha confirmat la seva presència "com cada any". Tanmateix, la Taula defensa que "", en un moment en què ha analitzat que el Règim del 76 s'està "reassentant".El partit antifeixista i el seu entorn també impulsarà mobilitzacions a, a les 17 hores a l'avinguda Ramon Folch; a, a les 12 a la plaça de la Paeria i a les 13, a l'acte polític a l'Avinguda Blondel; i a, a les 19:30 al Mercat Central i una hora més tard, a l’acte polític al Fossar Vell. A més, a Barcelona, el conjunt de l’esquerra independentista també se sumarà a l’acte d’homenatge aque organitzaal carrer Ferran a les 10 hores.", ha clamat Gispert, que ha assegurat que l'independentisme ha d'esdevenir "un moviment de lluita" contra la crisi econòmica i energètica en què es troba immersa Catalunya. D'altra banda, ha reivindicat "l'independentisme d'esquerres i de ruptura, que".com a prèvia al cinquè aniversari de l'1-O, quan el moviment vol recuperar la musculatura reivindicativa.i la CUP admeten que la de l'11 de setembre serà una jornada complicada, a la qual el moviment arriba sense una estratègia compartida a les institucions -cada vegada més allunyades de la base social- i a expenses de quins e fectes tindrà al Govern la suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament.Des del partit anticapitalista estan convençuts que l'11Si l'abast de la commemoració de l'1 d'octubre. Ara, amb l'anunci de les mobilitzacions i els actes de l'esquerra independentista, han confirmat el que ja havien avançat afa pocs dies; que s'implicaran en les convocatòries de les entitats i promouran la mobilització i l'organització popular.

