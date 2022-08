Per què no són de fiar els termòmetres instal·lats al carrer?

... És habitual que els telenotícies mostrin imatges d'aquests aparells els dies de molta calor durant l'estiu per il·lustrar lasufocant de la ciutat en qüestió. La societat els fa molt cas, ja que és còmode consultar-los quan estem caminant pel carrer o circulant amb el cotxe.Majoritàriament, tots aquests aparells són de, un material queamb el sol i provoca que elPer què? El metall exposat al sol fa que el vidre del termòmetre s'escalfi i, per tant, marqui la temperatura d'aquest vidre en lloc de la temperatura de l'aire, que és la correcta.Així ho explica el meteoròleg de TV3 i Catalunya Ràdio,, en un vídeo en què detalla que sempre cal fiar-se dels comunicats oficials. Els observatoris meteorològics estan ideats perquè l'aire circuli lliurement i, per tant,tot i que el sol toqui directament a l'observatori. Així, la temperatura que marca ésla temperatura a què es troba

