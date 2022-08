La meitat de famílies de Barcelona amb menors ha reduït les activitats d'oci

Lade lesde l’àrea dehanlesper motius econòmics, segonsBarcelona. En una nota de premsa publicada aquest dilluns, l’ONG denuncia quei considera que, en aquest context, les activitats de lleure i esportives són “més necessàries que mai, per tal que els nens puguin gaudir d’un temps de qualitat on desenvolupar les seves habilitats”. L’entitat afirma que una les quals ajudenque l’administració ofereixi“Durant el darrer any, una de cada dues famílies amb infants que viuen a Barcelona o municipis del seu voltant s’han vist obligades aper motius”, afirma Míriam Feu, responsable d’anàlisi social de Càritas Barcelona.De fet, Càritas sosté que, segons estudis en l’àmbit educatiu, per alsmésen determinadesequival alen un curs escolar ordinari. “En el cas dels infants que viuen situacions de vulnerabilitat social és també un element d’integració, donat que facilita espais de socialització i esdevé un element facilitador de la”, afirma el text publicat per l’entitat de l’Església.Càritas Barcelona ha demanat una. Segons l’ONG Espanya només hi dedica un 1,3% del PIB mentre la mitjana europea és del 2,4%. També han instat les administracions a oferir més activitats extraescolars gratuïtes, una petició que secunden un 16% de les famílies ateses per Càritas Barcelona.

