Pimec denuncia la «improvisació» d'Educació en el disseny de l'oferta d'FP i l'assignació de places

haaquest dilluns la "", la "" i la "" del Departamenten el(FP) i a l'assignació de. La patronal ha alertat que això va en "" de lai de l'organització dels centres que inicien el curs "amb increments de ràtio i sense haver finalitzat el procés de preinscripció".La patronal també denuncia que hi haque quan falta una setmana perquè comenci el cursi afegeix que això comporta un problema "greu" per al mercat de treball català, atès que la millora de l'FP és "un dels aspectes més demandats per les empreses i els agents socials".Des de l'entitat insisteixen en ladel mercat de treball i proposa aprofitar la capacitat dels centres i obrir i concertar nous grups, en comptes d'ampliar la ràtio. Pimec apunta que això seria possible "sense cap mena d'inversió extraordinària", ja que, indica, hi ha "grups autoritzats que no imparteixen per la no concertació per part del Departament d'Educació".D'altra banda, la patronal reclama una, pel fet que "s'està produint una discriminació i estigmatització amb la priorització d'uns col·lectius per davant d'uns altres en l'accés a l'FP".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor