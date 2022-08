Un gos roba el micro a una periodista en ple directe

Let’s go…there’s breaking news down the street! 🤦‍♂️🤣🦮🎤 pic.twitter.com/xcScQMENMf — Fred Schultz (@FredSchultz35) August 27, 2022

Unés un directe i hi pot passar de tot. Sovint, esentre el periodista que està al carrer i l'estudi o el plató, d'altres es posa ade manera sobrevinguda i, d'altres hi ha. És el cas de la situació viscuda per una reportera de Moscou:El succés va tenir lloc el 2021, però no ha estat fins ara que s'ha viralitzat el vídeo difós per The Guardian. Les imatges mostren com una periodista russa, Nadezhda Serezhkina, estava a punt d'informar sobre la meteorologia com d'habitual, però quan acabava de connectar amb el plató, abans de sortir corrent.La reacció de la periodista, però, tampoc deixa indiferent. No dubta ni un segon i es posa ai seguir amb el directe. Tot, sota l'atenta mirada de laque està al, que no acaba d'entendre què ha passat i es queda. Finalment, la reportera va poder recuperar el micro i va tornar a aparèixer en pantalla acompanyada del gos.

