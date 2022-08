Condemnat a 240 anys de presó el cap de la xarxa de pederàstia més gran de l'Estat, desarticulada a Tortosa

Un dels acusats està desaparegut

L'Audiència de Tarragona ha imposat, el cap de la macroxarxa de pederàstia més gran de tot l'Estat, desarticulada el 2015 a Tortosa. Es tracta del cas Trinity, que compta amb, set de les quals menors extutelats per la Generalitat. Aschbacher ha rebut una pena molt més alta que el seu soci, Christian Arson, condemnat a, segons ha avançat El Periódico.Les acusacions demanaven més de 1.000 anys de presó i més de 200, respectivament, per als acusats. Els dos socis es van asseure aldesprés d'haver estat més d'un any i mig evadits de la justícia, fins que els van detenir el maig de l'any passat al. Una operació de les policies francesa i catalana els va aconseguir detenir i van ser jutjats el febrer passat.La sentència del 25 d'agost, ha arribat poc temps abans que s'exhaurís el període de presó preventiva per a Aschbacher, la qual cosa hauria implicat que quedéstal com va passar amb Arson. La resta d'integrants de la xarxa de pederàstia que no van fugir després de l'inici del primer judici ja van ser condemnats a penes d'entre 20 i 132 anys de presó. Un setè integrant és un jove que, segons la Fiscalia,i va acabar treballant per a ells. Aquest, va fugir quan ho van fer els dos caps ara sentenciats.Els acusats van organitzar la xarxa més greu d'explotació de menors per produirCaptaven menors vulnerables, alguns dels quals sota tutela de la DGAIA, i els convencien perquè participessin en els vídeos a canvi de diners i drogues. Set dels menors abusats eren extutelats.El cas es va destapar arran de la denúncia de la mare d'una de les víctimes i per les educadores d'un centre de Tortosa, que van detectar que diversos noisLa Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència va portar el cas als tribunals en alertar que un dels nois acollits en un centre de Tortosa podria ser víctima d'abusos. De fet, del centenar de menors abusats, tots ells d'entorns marginals, set són extutelats.A banda de Tortosa, també van captar menors a Barcelona, València, el Marroc, Romania o el Vietnam. Per l'Audiència de Tarragona, Aschbacher, gravar-los i distribuir després les imatges a tot el món.Durant el judici, van declarar 18 de les víctimes, les úniques a qui els condemnats hauran d'indemnitzar, amb un total de 300.000 euros.. La trama delictiva, un cop aconseguida la confiança dels menors, els gravava mentre es masturbaven o mentre eren abusats pel mateix líder, a canvi d'alcohol o de mínimes quantitats de diners.

