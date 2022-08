Dabiz Muñoz: «Pagar 365 euros per un àpat no és cosa de rics»

El popular xef, reconegut com el millor cuiner del món per la llista deel 2021, acostuma a ser notícia. Recentment ha estat protagonista als mitjans per la creació d'un gaspatxo tan calòric com un menú del McDonald's, i també per l'elaboració del sandvitx de «chicken teriyaki» amb Rosalía En aquesta ocasió, el cuiner madrileny, que té el restaurant GoXO a Barcelona, ha reaparegut al debat públic amb una entrevista a l'edició italiana de la revista Vanity Fair. "", afirma el xef, que cobra aquesta quantitat pel menú al seu restaurant de tres estrelles Michelin DiverXO.Muñoz argumenta que "", però en canvi assegura que "si estalvies durant uns mesos, pots anar a qualsevol restaurant del món". El xef fins i tot va un pas més enllà i apunta que "la bona cuina és l'experiència de luxe més assequible que es pot viure avui".Ho compara amb esdeveniments com un concert de"que val de 300 a 600 euros" o unde Champions, on "una entrada es paga a partir de 250 euros", cosa que per ell no vol dir que el futbol sigui per a rics. "Són maneres diferents de veure les experiències", conclou.

