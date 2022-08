La collita de sal del delta de l'Ebre es redueix un 25% pels temporals

Imatge de les salines de la Trinitat just abans de l'inici de la collita de sal Foto: Infosa

Els temporals que van afectarel setembre de l'any passat i els mesos posteriors reduiran sensiblement la collita de sal del delta de l'Ebre. L'empresa Infosa, que explota lesdes de l'any 1946, preveu arribar a les 75.000 tones de sal, una xifra inferior a la de l'any passat i unde la producció mitjana. Les altes temperatures de l'estiu, malgrat l'absència dels vents secs i l'elevada, han ajudat a millorar unes previsions inicialment més pessimistes. La companyia confia que tot i que lali permetrà recuperar la seva presència als mercats i donar resposta a les exportacions.Els aiguats a partir de setembre de l'any passat, un cop acabada la collita i preparada la base de salmorres per cristal·litzar a la, van condicionar tot el procés posterior. Tres temporals van deixar precipitacions d'uns 200 litres per metre quadrat a la zona de la punta de la Banya. Leses van diluir i l'evaporació va resultar afectada de forma considerable.La campanya, segons, Manel Salvadó, s'ha pogut salvar gràcies a la calor i les altes temperatures de la primavera i l'estiu, malgrat l'absència dei l'elevada humitat relativa, que tampoc han ajudat a l'evaporació. "Aquest factor farà que una collita que aparentment havia de ser una, finalment puguem afrontar la campanya comercial de manera raonable", ha afegit.Al final, Infosa calcula que arribaran a les 75.000 tones de sal produïdes, una quarta part menys de les 100.000 tones del que es considera la producció mitjana d'una campanya bona. Pel que fa a la, producte gurmet recollit de manera artesanal, les previsions són positives i es preveu una collita dins dels, per sobre de les 25 tones, sempre que acompanyin les condicions climatològiques dels pròxims dies.Els treballs de recol·lecció amplien l'habitual plantilla d'Infosa -52 treballadors- en unmés de suport durant la salinada. També s'empraran 20 tractors amb els seus remolcs corresponents, quatrei quatre màquines recol·lectores. La major part de la maquinària no és pròpia i es contracta a empreses del territori.La producció de les salines de la Trinitat es destina principalment al sector industrial i l'agroindústria, al, cloració salina, sector farmacèutic, desgel de carreteres i també l'alimentació a través dels grans. Els països europeus i els Estats Units són els principals destinataris de la sal del delta de l'Ebre.

