El peculiar producte que Mercadona només ofereix a Portugal

Un usuari de Twitter s'ha tornat tendència després de publicar les seves impressions en un Mercadona portuguès. Durant les vacances d'estiu, es va prendre un parell d'hores per escapar-se a descobrir les característiques d'un Mercadona a Portugal. Ha destacat que el més sorprenent són els taulells de bacallà i els plats preparats. Per il·lustrar la seva afirmació, ha compartit diverses fotografies.

La primera de les dues fotografies, a l'esquerra, mostra les esmentades peces de bacallà, ubicades en un taulell sencer. Al seu torn, la foto a la dreta, es mostra una sèrie de plats preparats en què es troben uns rissois de carn, albergínies farcides i coxinhas de franc.



¿Quién es el tipo de chalado que se desvía varios kilómetros en vacaciones para ver un @Mercadona portugués? El tato. ¿Lo más distinto? Los mostradores de bacalao y los platos preparados. Aparte de eso, detallitos... pic.twitter.com/BlOH18v27U — Miguel Ángel Uriondo (@uriondo) August 14, 2022

Tanmateix, l'usuari ha assenyalat que al Mercadona de Portugal hi ha diversos "" que marquen una important diferència. I, encara que un usuari va afirmar que els plats preparats són exactament els mateixos que a Espanya, ha insistit que els rissois no els havia vist mai i que a més, no tenen

