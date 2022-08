Un estudi de l'instituten col·laboració amb la(UPC) ha determinat que. La recerca, presentada al 35è Congrés de la European Society of Human Reproduction and Embryology a Viena, és un primer pas d'un projecte més ampli; l'objectiu del qual és valorar la viabilitat de crear bancs de gàmetes -òrgans reproductors- en l'espai exterior i lesL'estudi en qüestió, tenia l'objectiu d'investigar si l'exposició a condicions de microgravtetat similars a les que es donen a l'espai exterior poden afectar la mobilitat i la vitalitat de diverses mostres d'esperma congelat. Els resultats han indicat que. També, que la seva concentració, mobilitat, vitalitat i el DNA espermàtic no mostren alteracions significatives respecte l'esperma congelat emmagatzemat en condicions de gravetat terrestre.La investigadora líder del treball,, ha sostingut que "es tracta només d'un primer, que forma part d'un projecte més ampli, l'objectiu del qual és estudiar més a fons la viabilitat dels gàmetes gumans en condicions de microgravetat". Es van utilitzar deu mostres de semen per a l'estudi, les quals es van congelar en nitrogen líquid a -196 graus centígrads i es van sotmetre a una vintena de paràboles dutes a terme per una avioneta de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell, especialitzada en estudis científics.Posteriorment, les mostres es van comparar amb les fraccions congelades en el mateix moment però sense ser estomeses a les condicions de microgravetat. El resultat va comprovar quesignificatives en els diferents paràmetres.ha indicat que en una segona fase es preveu analitzar ovòcits i embrions i, també, ha assegurat que els resultats "obren una porta a la possibilitat de transportar de forma segura esperma a l'espai ifora del nostre planeta".

