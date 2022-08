Els adolescents que dormen menys de vuit hores són més propensos a tenir sobrepès, segons un estudi

Un equip d'investigadors i investigadores del Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars (CNIC) ha comprovat queque aquells que dormen les recomanades. L'estudi, que ha estat presentat en el Congrés de la Societat Europea de Cardiologia (ESC 2022), que se celebra a Barcelona, ha demostrat que els que dormen menys també tenen més possibilitats de presentar una combinació d', com ara excés de greix, tensió arterial elevada i nivells anormals de lípids i glucosa en la sang."El nostre estudi mostra que la majoria dels adolescents no dormen prou i que això està relacionat amb l'excés de pes i les característiques que promouen l'augment de pes, la qual cosa podria generar-los problemes en un futur. Actualment,, quelcom que podria explicar per què els adolescents de més edat dormen fins i tot menys que els més joves", ha detallat l'autor de l'estudi, Jesús Martínez Gómez, investigador del Laboratori d'Imatge i Salut Cardiovascular del CNIC.La recerca, que ha comptat amb el suport, entre altres, de la Universitat de Barcelona (UB), ha examinat l'associació entre la durada del son i la salut end'instituts públics d'educació secundària a l'Estat. Els participants tenien una edat mitjana de 12 anys a l'inici de l'estudi,, i va incloure aproximadament el mateix nombre de nens i nenes. Els i les investigadores han avaluat les hores de son durant set dies amb un rastrejador d'activitat portàtil que duia cada participant, amb edats compreses entre els 12 i els 16 anys.per a nens de 6 a 12 anys i de 8 a 10 hores en el cas dels nens de 13 a 18 anys per a tenir una salut òptima. Per a simplificar l'anàlisi, l'estudi ha utilitzat 8 hores o més com a òptim. Els participants s'han classificat classificar com a "dorments" molt curts (aquells que dormen menys de 7 hores), "dorments" curts (de 7 a 8 hores) i òptims (aquells que descansen 8 hores o més).També s'ha tingut en compte la circumferència de la cintura, la pressió arterial i els nivells de glucosa i lípids en la sang.Als 12 anys, només el 34% dels participants dormen almenys 8 hores per nit, quelcom que es redueix al 23 i al 19% en els 14 i 16 anys, respectivament. A més a més, s'ha demostrat queEls adolescents que dormen més també tenen un, cosa que significa queen comparació amb els que dormen menys. La prevalença del sobrepès/obesitat ha estat del 27, 24 i 21% als 12, 14 i 16 anys, respectivament.Amb tot, el líder de grup del laboratori d'Imatges i Salut Cardiovascular, el doctor Rodrigo Fernandez-Jiménez, ha assegurat que "les connexions entre la falta de son i la mala salut són independents de la ingesta d'energia i els nivells d'activitat física, cosa que indica que el son en si mateix és important". Per a aquest professional,". Per a Fernandez-Jiménez, també és clau que "pares i mares donin un bon exemple definint una hora constant per a ficar-se al llit i limitant el temps d'ús de pantalles a la nit. També es necessiten polítiques públiques per a abordar aquest problema de salut global", ha conclòs.

