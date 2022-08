El «knock out game», el repte de noquejar desconeguts que té Nova York en alerta

Apallissar una víctima desconeguda fins deixar-la inconscient. Es tracta del "", l'absurd repte que té en alerta la policia de, que ja acomula una vintena de casos aquest any -algun, a punt de provocar la mort de l'agredit. Les autoritats de la ciutat ja han avisat als seus veïns de la situació.No és un repte nou. Es va crear els, però ara ha rebifat a la xarxa social de. La finalitat és colpejar a algú sense pietat i sense motiu, només per enregistrar-ho i compartir-ho a les xarxes socials. Com més dura és l'agressió, més agradaments i comparticions tenen els vídeos.Els "", reptes virals, són els autèntics protagonistes de la xarxa. Sempre hi han estat, però després de la pandèmia, han guanyat encara més protagonisme. Arriscar la vida per un m'agrada s'ha convertit en tendència i alguns joves estan disposats a assumir grans riscos per aconseguir viralitat. El "knock out game" s'afegeix ara a la llista de reptes perillosos que inunden internet.

