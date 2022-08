Màxima pressió sobre Junts per substituir Borràs al Parlament

ha de nomenar un substitut per a, i ho ha de fer en les properes setmanes. Aquest és el missatge que han verbalitzat, eli elsaquest dilluns en la tornada de les vacances d'estiu, que no han servit per apaivagar l'incendi parlamentari derivat de la suspensió de la presidenta de la cambra amb el qual es va tancar el curs fa tot just un mes. Aquest dijous, la mesa -ja sense la presència de Borràs, allunyada de totes les funcions tot i haver volgut mantenir actiu el perfil- es reunirà per avaluar la petició de reconsideració elevada per Junts, prèvia a l'elevació del cas a instàncies internacionals.El partit de la presidenta suspesa, en tot cas, no es mou i es nega a designar qualsevol substitut, perquè entén que seria tant com legitimar el presumpte lawfare que impregna la causa per prevaricació i falsedat documental derivat de la gestió a la(ILC). Ho recalcat aquest dilluns el secretari general,, quan ha reafirmat el suport a Borràs. "Que no ens traslladin un", ha expressat Turull des de Girona, en una compareixença conjunta amb la protagonista del cas. "No preveiem entrar en cap altre escenari", ha advertit el secretari general sobre el fet de considerar Borràs presidenta de la cambra catalana.La suspensió de Borràs-les veus partidàries de continuar dins l'executiu de coalició amb ERC són majoritàries dins l'executiva de Junts-, però va lesionar de nou les relacions entre socis. Els republicans, això sí, mantenen que la decisió adoptada -validar apartar la presidenta juntament amb el PSC i la CUP- va ser la correcta, i sostenen que ara la pilota és a la teulada de Junts. En el primer missatge de la represa del curs polític, la formació d'ha instat Junts a formular una proposta per rellevar Borràs "". Així s'ha expressat la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta , que ha demanat a Junts que "compleixi l'acord" de legislatura i plantegi una figura alternativa per ocupar la presidència del Parlament. En el mentrestant, els republicans mantenen que, vicepresidenta primera de la cambra, assumirà les funcions de Borràs "posant per davant els".Des de finals de juliol, quan la mesa va certificar la suspensió de Borràs -amb els vots d'ERC, PSC i CUP-, elsdel Govern han estat constants. Els han disparat Borràs i el seu entorn des del mateix dia que la presidenta suspesa va abandonar el Parlament, i també han tingut retorn des d'ERC. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va deixar clar que calia resoldre la interinitat al Parlament , i Vilalta hi ha insistit aquest dilluns quan ha posat el focus en les "" de Junts per justificar la situació. Els republicans s'oposaran a laplantejada per Junts, que s'ha de debatre aquest dijous a la mesa. "Estem d'acord amb la decisió presa", ha recordat sobre l'episodi previ a les vacances. Per ERC és "coherent" que Borràs acabés suspesa per l'òrgan de govern de la cambra atès l'estadi avançat del seu cas judicial.Sobre eli elde substitució a la presidència del Parlament, els republicans eviten concrecions. Sí que especifiquen que la proposta plantejada pel PSC - el procediment per retirar càrrecs previst a l'article 180 del reglament si es bloqueja el relleu - no és la via que s'ha de transitar. ERC té la mateixa pressa que els socialistes per solucionar la interinitat a les funcions de presidència, però situa la pressió en Junts.El PSC ha estat la formació més explícita aquest dilluns a l'hora de posar data a la decisió de substituir Borràs. Ho va verbalitzar el primer secretari de la formació,, en una entrevista a Catalunya Ràdio la setmana passada, i hi ha inistit aquest dilluns la portaveu del partit,, que ha situat l'horitzó màxim en el 15 de setembre. "No volem treure rèdit d'aquesta situació. Però volem que el Parlament recuperi la dignitat, i que els partits que van votar Borràs facin que el curs arrenqui amb normalitat", ha assenyalat Tortolero, que ha situat la responsabilitat directament en Junts, ERC i la CUP. Una de les opcions per revocar-li el càrrec a la presidenta suspesa és l'article 180 del Parlament . Es necessiten 45 diputats per activar-lo, que després requeriria de majoria al ple per prosperar i apartar definitivament Borràs del càrrec."Demano altura de mires", reflexionava Illa en una entrevista a NacióDigital quan se li preguntava directament sobre si posarien en marxa l'article 180. "No s'entendria que el Parlament no tingui un president que pugui exercir en plenes funcions la seva feina i, en aquest sentit, anem a veure quan comenci a haver-hi interlocució quines solucions es poden trobar", ressaltava el primer secretari del PSC. Com ell, Tortolero també ha volgut estendre la mà al president de la Generalitat per aprovar elsper al 2023, que arrencaran la fase decisiva a partir de l'octubre, un cop hagi passat el. A Palau, però, el PSC no es considera un soci factible, perquè debilitaria el posicionament d'ERC a l'hora de negociar els comptes estatals de, els últims de la legislatura al Congrés.Si bé el PSC situa la pressió en el gruix de l'independentisme, el comuns posen el focus en ERC, a qui demanen "valentia" per acabar amb el "culebrot" de Borràs al Parlament. "Si no és capaç d'apartar-se i Junts no ho fa, el que haurien de fer els republicans és activar-se i prendre una decisió", ha ressaltat, portaveu de Catalunya en Comú, en la roda de premsa d'arrencada de curs. "No poden continuar repetint errors ni atrapats en l'estratègia de Junts", ha destacat Mena, en referència a l'estratègia d'ERC. Els comuns no disposen de presència a la mesa, però van demanar amb insistència que Borràs dimitís abans que s'apliqués l'article 25.4 fa exactament un mes i un dia

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor