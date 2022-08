El president d'una associació islàmica denuncia que el volen expulsar d'Espanya per «racisme institucional»

Elde l'deAmarouch Azbir, hapúblicament queamb. Azbir fa més de 20 anys que viu i treballa a Vilanova, i en fa més de 10 que va demanar laEl document, però, li va seri recentment ha rebut una, segons ha detallat la seva defensa aquest dilluns. El lletrat, Ivan Aybar, ha dit queel seu client d'haver-seal respecte. L'associació Al-Forkan ha atribuït el cas d'Azbir al "". Aquest migdia, un centenar de veïns han refusat l'expulsió amb una concentració al centre de Vilanova.L'advocat d'Azbir ha precisat que el seu client, nascut al Marroc, va demanar la nacionalitat espanyola l'any 2010, quan feia una dècada que vivia a Vilanova. Després d'esperar una resposta durant anys, el 2020 l'Estat la hi va denegar.El cop de porta va dur-lo a buscar un advocat per presentar un recurs contenciós administratiu a l'Audiència Nacional, així com perde fons amb què se li havia denegat la nacionalitat espanyola. La resposta va arribar el passat mes de juliol: no li lliuren l'informe i li comuniquen una. El cas s'assimila, a grans trets, al del president de l'Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana de Reus, Mohamen Said Badaoui.El lletrat -representant dels dos casos- ha denunciat aquest dilluns que la llei d'estrangeria té un "forat negre que permet l'expulsió a la carta sense aportar proves". "Quan la Policia Nacional emet l'ordre i aquesta és ferma, es pot executar sense cap control d'un jutge", ha criticat Ivan Aybar, que ha assegurat que l'ordre d'Azbir es basa "en un conjunt deHa detallat que l'acusen d'haver-se "" i d'haverde l'associació Al-Forkan a la, al mateix temps que li retreuen no haver condemnat anteriors atemptats islamistes. Sobre aquesta última qüestió, Al-Forkan ha mostrat fotografies a la premsa on es veu Azbir assistint a una protesta de rebuig a un atemptat anys enrere. Des de l'entitat han defensat que el seu president "sempre ha treballat per aconseguir unaAl seu torn, Amarouch Azbir ha recalcat quede Vilanova. "A mi em coneix tothom, des del govern, a la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, i no he tingut mai cap problema amb ningú", s'ha defensat, enmig d'una concentració de suport que ha reunit més d'un centenar de veïns i companys de feina.Azbir s'ha mostratper la situació en què es troba i ha assegurat que la seva "principal" és elde la sevaen el cas que prosperi el retorn forçós al Marroc. El cas és ara pendent que se'n resolguin les al·legacions amb què Azbir demanafins que, com a mínim, es resolgui el procés judicial obert a l'Audiència Nacional contra la denegació de la nacionalitat espanyola.

