Ja és oficial. Els lladres reincidents que cometin furts menors seran condemnats amb penes de presó, tal com estipula la reforma del Codi Penal publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 29 de juliol i que entra en vigor aquest dilluns. La nova llei contempla un enduriment de les penes als condemnats per cometre furts de manera reincident.



La novetat més rellevant és que els furts valorats en menys de 400 euros tindran condemnes de presó d'entre 6 i 18 mesos. Amb una condició: el culpable ha d'haver estat condemnat, almenys, per tres delictes d'aquesta magnitud i la suma de tots els objectes furtats superi els 400 euros.

És un canvi rellevant, ja que fins ara aquests furts es castigaven únicament amb multes. La intenció és endurir encara més el delicte de furt, perquè és una tendència que va en augment des de la pandèmia. Quina és laElssón sostraccions que es cometen, a diferència dels, que sí que es cometenAixí, un exemple són els carteristes de metro, que habitualment cometen furts perquè no toquen la víctima; d'ara endavant podran ser sancionats si reincideixen almenys tres vegades.

