El vídeo de l'ANC per a la Diada d'enguany: «Fem un pas endavant»

⬛️⬜️ Aquesta Diada hi comptem tots. Aquest 11 de Setembre fem un pas endavant per la independència.#TornemhiPerVèncer pic.twitter.com/mcdtYHwAcS — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) August 29, 2022

. Aquest mateix dilluns, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha publicat a les seves xarxes socials un clip de 30 segons en què anima a mobilitzar-se per celebrar la diada nacional i fer "un pas endavant".Una nena petita, gent gran, una parella de noies i un esportista són alguns dels protagonistes de. "Persones d'arreu: de ciutat, de camp, jubilades, joves, gent que fa dècades que és activista, gent que no ho ha estat mai", així comença la crida de l'ANC, que també, com ara la cadena humana de més de 400 quilòmetres del 2014.Després d'un "hem votat i hem guanyat", desapareixen les imatges, la pantalla queda negra i apareix el lema:. La campanya promocional clou amb un fragment d'una manifestació en què els assistents bramen per la independència. Tot preparat, doncs, per a la Diada.

