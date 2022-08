El PSC urgeix l'independentisme a rellevar Borràs abans del 15 de setembre

i lahan de trobar la fórmula per rellevara la presidència del. Aquest és el missatge que ha escollit elper arrencar el curs polític en la roda de premsa d', portaveu de la formació. "Han de trobar una altra persona que faci de president", ha apuntat Tortolero, que ha evitat en tot moment clarificar quines vies pot activar el seu partit per forçar Borràs a deixar definitivament el càrrec, del qual va ser suspesa a finals de juliol amb els vots del PSC, ERC i la CUP La portaveu del PSC ha recordat que el seu partit no va votar Borràs com a presidenta de la cambra, de manera que ha demanat unaa Junts, ERC i la CUP. "Els demanem que deixin el conflicte crònic que tenen al Govern no sigui exportat al Parlament", ha apuntat Tortolero, en la línia del que ja apunta, primer secretari dels socialistes catalanes, entrevistat a NacióDigital . "No volem treure rèdit d'aquesta situació. Però volem que el Parlament recuperi la dignitat, i que els partits que van votar Borràs facin que el curs arrenqui amb normalitat", ha ressaltat Tortolero.Tortolero ha indicat que la guerra até un impacte directe en les previsions sobre la, i ha situat com a prioritat que "ningú es quedi enrere". "Catalunya necessita uns pressupostos a través d'un acord el màxim d'obert pel que fa a obertura de mires. El president Aragonès", ha remarcat la portaveu del PSC, que també ha criticat el Govern pel fet que elarrenqui amb mobilitzacions arran dels canvis en el calendari, criticat pels sindicats."Demanem al Govern que es deixi ajudar. Si no governen,. Senyor Aragonès, deixi's ajudar", ha apuntat Tortolero, que ha anunciat que l'anomenatdels socialistes es reunirà aquest dijous i divendres a Mataró per tal de planificar les accions dels propers mesos. Una de les qüestions prioritàries, ha ressaltat Tortolero, és la de resoldre la sequera que viu el país i també el risc d'incendis, que segons ella han estat desateses per l'executiu.

