Dues agressions LGTBIfòbiques taquen les festes de Sants

L’ha denunciat aquest dilluns dues agressions LGTBIfòbiques durant les. Una l'haurien patit dues noies mentre tornaven a casa i l'altra, un home que s'havia fet un petó amb la seva parella durant la revetlla. L'entitat ha condemnat les incidències i s’ha posat a disposició de les víctimes per oferir-los serveis jurídics i psicosocials, tot i que elshan apuntat que, de moment, no els consta que s'hagi interposat cap denúncia.La primera agressió va tenir lloc el dijous 25, quan un grup d’homes van agredir dues noies mentre ja marxaven de la festa. L’ha explicat en un comunicat que "les van increpar amb" i les van atacar "amb ampolles de vidre". D’altra banda, un home ha denunciat aquest diumenge a través de xarxes socials que un grup de joves el van pegar entre crits de "", després d’haver-se fet un petó amb un altre home.L'OCH sosté que ha activat els protocols i ha engegat diverses propostes d’accions amb els diferents operadors i administracions per fer front al "" al municipi. Les agressions LGTBIfòbiques s'han multiplicat per tres els darrers cinc anys , segons els Mossos. La policia catalana creu que aquest creixement no es deu al fet que ara es donin més agressions, sinó al fet que les entitats del col·lectiu LGTBI han fet "" perquè les víctimes s'atreveixin a denunciar.

