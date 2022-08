Ana Blanco deixarà de ser la presentadora dels informatius de TVE després de 30 anys

i no continuarà al capdavant del programa la pròxima temporada, segons ha avançat El Confidencial Digital i han confirmat fonts de la televisió pública espanyola.El que ha transcendit, a hores d'ara, és que la periodista continuarà treballant per TVE, però en undel qual encara no se sap res més. La cadena de televisió pública no ha emès cap comunicat oficial al respecte., però el que sí que s'ha confirmat és que la seva sortida dels informatius ha estat per decisió pròpia.Blanco va néixer a Bilbao el 1961 i va debutar en el món dels mitjans de comunicació fent col·laboracions amb la cadena Els 40 Principals del Grup Prisa a la ciutat basca, una feina que va compaginar amb els seus estudis. Després, la cadena la va traslladar a Madrid, on va treballar per Ràdio 16 i TeleMadrid.i, uns dies després, va fer el seu debut a l'edició del cap de setmana. Des de llavors, ha liderat el programa.

