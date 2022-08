Així és el projecte de l'ajuntament de Barcelona per promoure la corresponsabilitat i les cures

👥 El model de cures de proximitat, #VilaVeïnaBCN, s'estén a sis barris més de la ciutat.



📍 La Vila de Gràcia, la Maternitat i Sant Ramon, la Trinitat Vella, el Gòtic, Sant Gervasi i el Carmel tindran un espai físic per donar resposta a les necessitats vinculades a la cura. pic.twitter.com/sEwSE2myox — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) August 29, 2022

🆕👩‍👦 Entre les novetats, destaca un nou projecte per formar mares d'origen divers, amb infants a càrrec, perquè actuïn com a agents de prevenció comunitària amb mares nouvingudes.



👩‍🦰🖊️ Les dones seleccionades rebran una beca per formar-se i després signaran un contracte. pic.twitter.com/tf7ARLdb4k — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) August 29, 2022

. Posant la vida al centre és un projecte de l'Ajuntament de Barcelona que té per objectiua la ciutat. El model va arrencar fa nou mesos, el 2021 amb quatre oficines. Aquest dilluns, s'ha anunciat que s'estén a sis barris més. En total, hi haurà 1en els quals els veïns i veïnes trobaran un equip que els informarà i orientarà sobre els recursos i els serveis que tenen disponibles al voltant de la cura a la seva zona.La Vila de Gràcia, La Maternitat i Sant Ramon, Trinitat Vella, El Gòtic, Sant Gervasi de Cassoles i el Carmel, que se sumen a Vilapicina i la Torre Llobeta, Provençals del Poblenou, la Marina i el Congrés i els Indians. Amb la preparació de les noves oficines,un total de 320.000 persones,Juntament amb aquesta iniciativa municipal, també es desenvoluparà el, en el qual es formarà i es contractarà mares d'origen divers perquè actuïn com a "agents comunitàries en el suport de la criança i el foment de la corresponsabilitat". L'objectiu del consistori ésde les seves filles i fills.Segons les organitzadores, el balanç del primer trimestre del projecte Vila Veïna ha estat positiu:-de les quals un 82% han estat dones- i s'ha evidenciat que una gran majoria de les persones ateses ha apostat per acudir a les oficines per a rebre ajuda i recursos per malestars emocionals o situacions d'aïllament, entre altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor