Els caçadors gironins no faran batudes de senglars com a protesta

Elsgironins mantenende l'activitat prevista a partir del 4 de setembre i anuncien que tampoc faran batudes contra elsper danys als conreus. En un comunicat, el col·lectiu afirma que després de les reunions mantingudes amb el Departament d'Acció Climàtica, s'ha "avançat" però que no s'ha concretat res "més enllà de promeses". Les mateixes, diuen, que ja han fet altres directors generals i que s'han acabat "incomplint". Per això, en una nova reunió extraordinària, han decidit mantenir la protesta i només mantindran els treballs al bosc per netejar camins o retirar brossa acumulada.El col·lectiu assegura que se sent "victimitzat" i recorda que, a banda delsque provoquen, els senglars són "una porta d'entrada a la pesta porcina africana". "Els caçadors són la defensa davant d'un animal que no compta amb cap depredador natural", afirmen. Per això, veuen del tot "incomprensible" la situació que viuen.Entre les seves demandes, reclamen eliminat el punt de l'ordre de vedes d'aquest any, que afecta la comunicació de, a més del compromís "ferm" que es resoldran els "greuges acumulats al llarg dels anys". "Necessitem que d'una vegada per totes la bona voluntat es concreti en fets", afegeixen.

