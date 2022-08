Avortament per a menors i baixes menstruals: guia per entendre la nova llei

Menors i l'avortament

Els hospitals públics podran efectuar la pràctica

La gestació subrogada, al punt de mira

Píndoles anticonceptives gratuïtes

Un embaràs més segur

Un pas en la pobresa menstrual

Fa més d'una dècada que l'avortament és un dret tipificat i reconegut a l'Estat espanyol. Malgrat ser considerada una llei progressista, deixa a l'aire certs factors que el govern espanyol ha inclòs ara en la reforma de laAquesta va començar-se a tramitar al maig i, després de rebre els informes de la Fiscalia, el Consell General del Poder Judicial i el Consell de l'Estat,La ministra d'Igualtat i principal impulsora de la mesura,, va desgranar alguns dels avenços, el més destacat d'ells l'aprovació de l'avortament a, però també n'inclou d'altres, com la. A continuació, us presentem una guia per entendre'n les claus:La principal novetat és que el dret també s'aplicarà a les menors de 16 i 17 anys, que podran avortar sense necessitar el permís matern o patern. També s'han eliminat els, una de les clàusules que el PP va implementar.Ara bé, la reforma no canviarà els terminis actuals: es pot avortar fins a la. L'excepció que permet dur la pràctica a partir de lasi l'embaràs suposa un risc per la salut de la mare o el fetus presenta greus anomalies, també es manté.Fins a la data, més deles realitzen a clíniques concertades o privades, tal com recull el Diario de Sevilla. I quin és el motiu? Segons ha assenyalat Montero, és a causa de l', que permet al personal mèdic negar-se a fer la pràctica. Això sí, s'han d'assegurar que algun professional pot encarregar-se'n.Amb l'objectiu de trobarentre el dret de les dones i la llibertat d'elecció dels metges, la nova normativa facilitarà "la identificació de les necessitats sanitàries, de manera que es pugui". Per tant, es garanteix que la pràctica pugui efectuar-se als centres públics.La legislació espanyola-de fet, considerava que la persona que donava a llum al nadó era legalment la mare del bebè-, motiu pel qual les parelles que recorreguessin a aquest mètode havien de marxar fora de les fronteres.Ara, però, estarà permès pels tribunals lade les parelles que marxin a l'estranger a seguir amb el procés.Els adel dia de després seran finançats públicament. A més a més, es distribuiran de formaa instituts dins de les campanyes d'educació i prevenció sexual.La nova normativa inclou mesures per fomentar lesen les etapes de l'embaràs, en especial, durant el part i el postpart. Un exemple és la incorporació d'unaa partir de la setmana 39 de gestació, que no retallarà cap dia del permís de maternitat.Per acabar, la modificació dona pas a tres mesures que inicien una batalla contra la pobresa menstrual. En primer lloc, es garanteix laa dones que es trobin en risc d'exclusió social, així com les que es trobin a la presó. En aquest sentit, s'aplicaràals articles, que actualment se situava en el 10%. La tercera, més innovadora, permet laque podran demanar les persones menstruants amb unaAixí, es tracta d'una modificació de llei completa i ambiciosa que, segons les previsions, entrarà en vigor a

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor