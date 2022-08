Un mort en una topada a una concentració de vehicles en un polígon de Terrassa

Una conductora detinguda

Unaaquest diumenge en unque es va produir en unaal, on es van veure. Així ho ha avançat el 3/24.cat i ho ha confirmatde fonts de la Policia Municipal.El cos va rebre avís del sinistre a les 19 hores i tal com ha detallat, va haver-hi una, un circulava pel carrer Apol·lo i no va respectar el cediu el pas i va xocar contra un altre que anava pel carrer Venus.i va propulsar-lo fins aFruit d'aquest accident, dues persones -joves- que es trobaven al lloc van, una va morir i una altra va aconseguir sortir, gràcies a la intervenció de la gent que hi havia a la zona.A més de la víctima mortal, hi ha hagut, ha precisat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).en estat menys greu a centres hospitalaris i es va fer una atenció al mateix lloc i va rebre l'alta mèdica. A més, de dotacions policials, fins al lloc es van desplaçar quatre ambulàncies i undel SEM.Laper aquest. Per ara, tal com ha informat, hi ha una persona detinguda, que és la conductora que, tal com ha recordat, es va saltar el senyal de trànsit. Aquesta la ciutat, després que dissabte al migdia atropellessin una dona de 75 anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor