ERC veu la suspensió de Borràs com a «coherent» i insta Junts a fer una proposta per rellevar-la

El curs polític comença amb carpetes obertes i efemèrides a l'horitzó. Encara no hi ha solució per atendre la interinitat al Parlament - després de la suspensió de Laura Borràs com a presidenta -,ha de presentar una auditoria sobre el pacte de govern amb-que amplia interrogants sobre el funcionament de l'executiu-, i entre setembre i octubre s'encadenaran efemèrides sobre la tardor del 2017, que probablement tensaran les relacions entre els socis. Amb aquest escenari, els republicans han demanat que el nou exercici s'afronti amb "". I, centrant-se en el cas Borràs, ERC ha reclamat "de les "" i el "". Per això, la formació d'demana a Junts que faci una proposta per traspassar la funcions de la presidència del Parlament "com més aviat millor", sense posar-hi dates. Un relleu que entenen que ha de ser "temporal", fins que s'aclareixi la situació judicial.La secretària general adjunta i portaveu del partit,, ha subratllat que la suspensió de Borràs, materialitzada el mes de juliol passat, va ser "" amb les coordenades del cas judicial, vinculat al. Vilalta ha recalcat que el pas fet a la mesa del Parlament va permetre protegir la cambra catalana i, per tant, va ser "". "Emplacem Junts que compleixin amb l'acord", ha afegit la portaveu d'ERC, en referència a la necessitat de presentar un nom alternatiu a Borràs per assumir la presidència. En el mentrestant, ha afegit Vilalta,-que és vicepresidenta primera de la cambra- assumirà la tasca representativa "posant per davant elsper davant dels personals". Dards entre socis, amb Borràs com a destinatària.Els republicans han volgut deixar clar que s'oposaran a lade la suspensió de Borràs, plantejada per Junts, que s'ha de debatre aquest dijous a la mesa del Parlament.", ha recordat sobre l'episodi previ a les vacances. Aquella votació la van validar tant ERC, com eli la. Vilalta ha volgut insistir en la petició que les "discrepàncies internes no es traslladin cap a les institucions".L'altre front obert entre els socis de l'executiu és el de, que ha de derivar en una consulta a la pròpia militància. Els republicans han especificat que no tenen cap detall al respecte. Vilalta ha citat el president de la Generalitat, Pere Aragonès , quan ha afirmat que "cap conseller de Junts ha dit que vulgui deixar el Govern".En la represa del curs polític, ERC ha volgut exhibir l'"" del diàleg que pregona el partit, que Vilalta ha resumit amb la voluntat de "". Ha destacat el protagonisme de la formació en les pròximes, i també ha enumerat canvis que es posaran en pràctica aquest setembre a Catalunya, com la gratuïtat de l'Infantil 2 o la reducció de ràtios a les escoles.Per complir amb aquesta voluntat negociadora, els republicans hauran de resoldre en les pròximes setmanes una negociació a Madrid, la del, que també va incloure novetats en la coordinació per combatre els incendis forestals. La portaveu d'ERC ha recordat que no se supeditarà l'activitat ni del cos deni dela instruccions d'organismes estatals. "Matisarem i esmenarem un redactat que no acaba d'agradar-nos", ha dit Vilalta sobre els canvis normatius aprovats la setmana passada al Congrés -amb el vot d'ERC- i que el seu partit vol corregir. La primera de moltes negociacions del nou curs polític.

